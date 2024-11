A Milano il Sacro Cuore primo tra i classici, a Roma il Visconti. La classifica stilata dalla piattaforma digitale della Fondazione Agnelli

Milano e Roma guidano la classifica delle città dove si trovano i migliori licei in vista della preparazione per l’università e per il mondo del lavoro. È quanto emerge dal rapporto Eduscopio 2024, online da oggi, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado con i quali capire quali di esse meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

A Milano, sul fronte dei licei classici, quest’anno è sul podio il paritario Sacro Cuore, seguito dal Berchet. Per quanto riguarda i licei scientifici, i primi tre sono l’Alessandro Volta, Leonardo da Vinci e il Sacro Cuore. A Roma, il liceo Classico Visconti si conferma primo in classifica, per lo scientifico medaglia d’oro al Righi, mentre per il linguistico in vetta al podio c’è l’Amaldi del quartiere Tor Bella Monaca. A Torino, al primo posto per i licei classici, il Gioberti, seguito dal Cavour che, per anni, ha guidato la classifica del capoluogo piemontese. A Napoli, guida la classifica dei licei classici il Convitto Vittorio Emanuele II, seguito dal Sannazaro. Terzo l’Umberto I, confermando sostanzialmente il podio dello scorso anno. Per quanto riguarda gli scientifici, il convitto Vittorio Emanuele II è saldamente in prima posizione, seguito dal Mercalli e dal Labriola.

