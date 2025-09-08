Roma, studenti al Mim contro il divieto del cellulare a scuola: le immagini della protesta

Alcuni studenti dei licei romani si sono dati appuntamento questa mattina, 8 settembre, davanti al Mim per protestare contro la decisione del ministro Valditara di vietare i cellulari nelle scuole. “Una decisione ipocrita” secondo gli studenti “che non tiene conto dei veri problemi della scuola”.

“Dopo la carrellata di riforme repressive e classiste degli scorsi anni – spiegano gli studenti di Osa – il ministro si occupa di rendere la scuola ancora più oppressiva piuttosto che preoccuparsi dell’edilizia, dei disinvestimenti sul personale, della carneficina dell’ alternanza scuola lavoro, ecc. Questa è la soluzione di Valditara ai problemi della scuola. Dopo anni di investimenti sulla digitalizzazione viene scaricata la colpa sugli studenti senza produrre interventi sistemici, questa di chiama ipocrisia. Non serve vietare i telefoni – aggiungono – ma finanziare le scuole e renderle di nuovo ascensori sociali. Vogliamo soldi alla scuola e non alla guerra”.