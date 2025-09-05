Scuola, rientro senza smartphone: i 5 consigli dell’Iss per il ‘digital detox’

Il nuovo anno scolastico con una novità importante per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, regolata da una circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito: il divieto di utilizzo di smartphone durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico. Dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità arrivano alcuni consigli per gestire al meglio l’attaccamento del telefono.

“L’uso problematico dello smartphone (Smartphone Addiction), colpisce a livello mondiale oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione e relazioni – sottolinea Adele Minutillo, del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss – con piccoli passi si può affrontare il problema. L’obiettivo non è eliminare l’uso dello smartphone, ma imparare a gestirlo con consapevolezza”.

I 5 consigli dell’Istituto Superiore di Sanità

Da qui i cinque consigli degli esperti Iss per un utilizzo consapevole dello smartphone:

1. Impara a conoscere i segnali dall’allarme

2. Inizia da prima e a piccoli passi il digital detox

3. Dormi un numero sufficiente di ore, questo aiuta la memoria e rende meno scontrosi

4. Disattiva le notifiche nei momenti importanti

5. Imposta i limiti di tempo

Il rientro a scuola e il digital detox

Un primo passo per gestire l’uso problematico dello smartphone – spiegano gli esperti Iss, nello specifico – è riconoscere i segnali d’allarme, come il bisogno continuo di controllare il telefono o l’incapacità di disconnettersi. Utile per il digital detox è stabilire una “zona smartphone free” a casa condivisa con la famiglia, come la camera da letto o il tavolo da pranzo, per favorire momenti di qualità e disconnettersi gradualmente.

“Inizia con piccoli passi, ad esempio 30 minuti di pausa digitale al giorno, usando il tempo per altre attività che ti piacciono”, è il consiglio agli studenti. Fondamentale è anche un buon sonno: dormire bene e a sufficienza favorisce l’apprendimento e la memorizzazione a lungo termine e anche la gestione delle emozioni. Per questo il consiglio è che tutta la famiglia (anche i genitori) tenga i dispositivi elettronici fuori dalla camera da letto o comunque spenti almeno un’ora o due prima di andare a letto. E’ importante anche limitare o eliminare del tutto l’assunzione di caffè o bevande energetiche con caffeina.

Durante lo studio, lo sport, i pasti o quando sei con amici e famiglia, “disattiva le notifiche, metti il telefono in modalità silenziosa o attiva la modalità ‘Non disturbare’”, è l’indicazione dell’Iss. Le notifiche continue, infatti, riducono la concentrazione e spingono a controllare lo smartphone anche quando non è necessario. Imparare a creare spazi senza distrazioni digitali ti aiuta a essere più presente e produttivo. E infine “stabilisci un tempo massimo giornaliero per l’uso dei social e delle app di intrattenimento. Per aiutarti puoi usare le funzioni integrate negli smartphone che danno informazioni sul tempo di utilizzo e impostano limiti se necessario”.