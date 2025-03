Dal 28 marzo al primo aprile appuntamenti e momenti per approfondire i percorsi di studio, le attività e servizi offerti dall’Ateneo

Anche quest’anno al Politecnico di Torino è tornato il Salone dell’Orientamento per supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario.

L’Ateneo organizza ogni anno appuntamenti e momenti per approfondire i percorsi di studio e le numerose attività e servizi offerti dall’Ateneo alle aspiranti matricole. Un ateneo internazionale che propone un’offerta formativa sempre più ampia e programmi specifici per gli studenti più dotati, insieme a forme di didattica attitudinale e insegnamenti trasversali che aiutano a sviluppare le soft skills e garantiscono un’occupazione qualificata subito dopo la laurea.

È tornato quindi anche quest’anno l’appuntamento con il Salone dell’Orientamento, il 28 e 29 marzo per la presentazione dei Corsi di Laurea di primo livello, presso il complesso delle Aule R in via Borsellino 53, a Torino e il 31 marzo e il 1° aprile per i Corsi di Laurea Magistrale, con un evento diffuso che si è svolto presso tre sedi dell’Ateneo a Torino: le Aule R in via Borsellino, la sede di Mirafiori in corso Settembrini 178, nel cuore del celebre complesso industriale torinese, e il Castello del Valentino in viale Mattioli 39, patrimonio Unesco e sede storica del Politecnico sulle rive del Po e all’interno dello splendido parco del Valentino.

Politecnico di Torino, gli stand del Salone dell’Orientamento

Al Salone sono stati allestiti stand per presentare i corsi di laurea triennale e magistrale e un ricco programma di incontri tematici e lezioni aperte per far conoscere le specificità di un’offerta formativa che garantisce sbocchi professionali e retribuzioni superiori alla media nazionale: il 96 per cento dei laureati magistrali – percentuale di occupati sul totale delle forze di lavoro – sono occupati a un anno dal titolo e con una retribuzione superiore del 20 per cento rispetto alla media e un campus internazionale in espansione con quasi 39 mila studenti e studentesse che hanno a disposizione residenze, impianti sportivi, proposte culturali.

Ma il Salone dell’Orientamento non si esaurisce qui: il Salone OFF mette a disposizione delle future matricole un ricco palinsesto di webinar, appuntamenti live ed eventi organizzati dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Politecnico, con la presenza di docenti, studentesse e studenti.

Polito, hub globale di opportunità

Il Politecnico di Torino si propone come un hub globale di opportunità, fornendo a chi studia percorsi didattici che oltrepassano i confini nazionali e che permettono una formazione transnazionale (e transcontinentale) e multidisciplinare, rafforzando relazioni con università, centri di ricerca, mondo delle imprese e delle istituzioni, compresa la Pubblica Amministrazione. Il Politecnico offre infatti opportunità di studio internazionali in collaborazione con le migliori università partner grazie ai quali gli e le studenti hanno la possibilità di conseguire un doppio titolo: uno rilasciato dal Politecnico e uno dall’università partner. Nascono con questo spirito gli 84 possibili percorsi di dual degree che permettono a chi studia al Politecnico di completare la propria formazione con periodi di studio nelle più prestigiose università di tutto il mondo.

Una delle cifre caratteristiche del Politecnico di Torino è la didattica attitudinale, che supera la tradizionale modalità di erogazione delle lezioni frontali con attività in cui l’apprendimento è strettamente legato allo svolgimento di progetti pratici multidisciplinari. Sono così sempre più incentivate le attività dei Team studenteschi – dove studenti e studentesse esprimono la loro creatività e la capacità di lavorare in team multidisciplinari per realizzare progetti finalizzati alla partecipazione a competizioni sportive, realizzazione di prototipi e iniziative sociali – oppure le Challenge – in cui gli studenti e le studentesse propongono soluzioni imprenditoriali o di prototipazione a sfide ad alto contenuto tecnologico proposte da aziende o enti o dagli studenti stessi; per ospitare alcune di queste attività il Connection Labs & Innovation Kitchen – CLIK offre una rete di spazi per didattica innovativa e formazione, aperti a studenti e studentesse e ricercatori e ricercatrici per favorire lo scambio di idee e competenze trasversali e complementari in un ambiente informale e creativo.

Il Politecnico di Torino ha attivato di recente anche l’Honors Program, un nuovo programma di eccellenza caratterizzato da un target specifico sulla ricerca scientifica. Questa azione si rivolgerà ad un numero molto limitato di studenti del primo anno, il top 0.5% degli iscritti. Gli studenti selezionati riceveranno una borsa pluriennale di 10.000 euro lordi totali finanziata da un laboratorio di ricerca del Politecnico e potranno fare ricerca scientifica sin dal primo giorno in Ateneo. Il programma prevede anche attività ad-hoc come corsi potenziati di matematica e fisica, formazioni aggiuntive e la partecipazione a seminari e conferenze internazionali.

Tra le proposte di Honors Program, il Politecnico ha avviato da ormai 10 anni il Percorso Intraprendenti volto a valorizzare gli studenti meritevoli sviluppandone le potenzialità. Si tratta di un percorso didattico triennale altamente innovativo parallelo al tradizionale corso di studi, rivolto a 200 studenti dell’Area dell’Ingegneria (tranne Ingegneria della produzione industriale per propria peculiarità curriculare e corso professionalizzante in Tecnologie per l’industria manifatturiera) e 40 studenti dell’Area dell’Architettura (corsi di Architettura/Architecture, Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e Design e comunicazione) individuati sulla base di specifici requisiti di merito. I profili selezionati sono inseriti all’interno di team multidisciplinari con l’obiettivo di sviluppare attività interdisciplinari, orientate al problem solving e allo sviluppo di soft skill utili a relazionarsi con efficacia all’interno di un gruppo eterogeneo e in contesti organizzativi e inter-organizzativi complessi.

La cultura della sostenibilità è parte integrante del percorso formativo. Per quanto invece riguarda i servizi a supporto dei neo studenti e studentesse, le iniziative sono molteplici: per le ragazze interessate ai corsi universitari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) l’Ateneo propone l’iniziativa WeAreHERe, con canali e assistenza dedicati; il Buddy Program intende invece favorire l’inserimento e l’integrazione delle matricole grazie al supporto delle studentesse e degli studenti degli anni successivi; infine, il Salone sarà l’occasione anche per scoprire le proposte di valorizzazione dello sport universitario con POLITO Sport e le iniziative di welfare volte a favorire pari opportunità, parità di genere e diversity (genere, età, provenienza, special needs).

Il passo successivo è la partecipazione ai test d’ingresso per assicurarsi un posto in uno dei 25 Corsi di Laurea triennale del Politecnico, tutti ad accesso programmato, che coprono 10 aree disciplinari: Architettura e Pianificazione; Biomedica; Chimica Materiali; Costruzione, Ambiente e Territorio; Design; Energia; Gestionale; ICT; Matematica Applicata; Meccanica Aerospaziale. Per iscriversi occorre sostenere un Test d’ingresso: le prove si ripeteranno con cadenza mensile (qui il calendario completo). L’offerta formativa per i 37 Corsi di Laurea Magistrale è disponibile online insieme a tutte le informazioni per iscriversi.

