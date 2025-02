Polemiche per l'utilizzo dell'asterisco alla fine della parola 'bambini' in una comunicazione inviata dalla scuola ai genitori

Polemiche a Napoli per la sostituzione della parola “bambini” in “bambin*”, con asterisco finale, in una comunicazione ai genitori da parte di una scuola elementare e media nella zona dei Colli Aminei. A sollevare il caso è stato l’avvocato Angelo Pisani, coordinatore della Commissione diritto degli affetti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, secondo cui “questo genere di condotte provocano turbamento nei bambini e orrore nei genitori, specialmente quelli con elementi di fragilità psicologica”.

A LaPresse l’avvocato Pisani, che al riguardo aveva chiesto l’intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara “e di tutte le istituzioni competenti”, spiega che dopo la sua denuncia la scuola ha fatto sapere che il modulo sarà modificato. Secondo Pisani “va oltre ogni immaginazione il limite cui possono spingersi le ideologie, così come certi metodi d’insegnamento moderni insensibili dei traumi sui piccoli, specie quando si finisce ottenebrati da quella ossessione del ‘gender’ divenuta ormai pressoché l’unico argomento politico della sinistra e di certi ‘paladini’, loro sì irrispettosi dei valori e delle tradizioni altrui”.

