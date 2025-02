L'assessore Stefano Aguzzi: "Grazie alla sinergia di mote istituzioni che hanno partecipato all’iniziativa, si è arrivati a creare una formazione ad hoc che offrirà non solo un futuro lavorativo a 18 ragazzi"

A Colli del Tronto (Ascoli Piceno) l’assessore regionale lavoro e formazione professionale ha presentato il progetto formativo che vede la partecipazione di 18 corsisti. Ha preso il via il corso di formazione ‘aiuto cuoco’ organizzato dall’ente di formazione accreditato BAAS Studio presso la propria sede di Colli del Tronto. Questa importante iniziativa è realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso l’avviso GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) e nasce su impulso della locale AST, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità.

Il corso

“Il corso per Aiuto Cuoco – ha dichiarato oggi in conferenza stampa l’assessore regionale lavoro e alla formazione professionale Stefano Aguzzi – è stato calibrato per persone con disabilità ed è prezioso proprio per la sua particolarità. Molti pensano che questi ragazzi non siano in grado di svolgere determinate mansioni ed invece non è così. Quando si offrono opportunità e possibilità, come in questo caso il corso di formazione, i ragazzi dimostrano di essere all’altezza di farle. Grazie alla sinergia di mote istituzioni che hanno partecipato all’iniziativa, si è arrivati a creare una formazione ad hoc che offrirà non solo un futuro lavorativo a 18 ragazzi, ma permetterà loro di uscire dall’ambito familiare e relazionarsi con la vita di tutti i giorni. La Regione Marche ha voluto creare con questa progettazione formativa una concreta inclusione lavorativa e auguro a tutti i corsisti un grande in bocca a lupo.”

Il corso prevede un totale di 640 ore di formazione, suddivise in 600 ore dedicate alla figura professionale dell’aiuto cuoco e 40 ore di aggiornamento sulle competenze digitali. Particolarmente rilevante è l’approccio pratico e laboratoriale che caratterizza l’intero percorso, con un focus specifico su due ambiti fondamentali: la panificazione (100 ore) e la preparazione della pasta fresca (50 ore). Inoltre, il programma include anche moduli dedicati alla sicurezza sul lavoro, fondamentali per garantire un ambiente professionale sicuro e conforme alle normative vigenti.

L’attività pratica

Per rendere l’iniziativa accessibile e favorire la partecipazione, sono stati previsti diversi ausili e agevolazioni per i corsisti, tra cui il servizio di trasporto, reso possibile grazie alla collaborazione con gli ambiti sociali di Ascoli, Vallata del Tronto e San Benedetto del Tronto. Al termine della fase teorica e pratica, il corso prevede uno stage di 240 ore, che offrirà agli allievi l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite direttamente sul campo, in contesti lavorativi reali. Questa esperienza rappresenta un passaggio cruciale per l’acquisizione di una professionalità completa e spendibile nel mercato del lavoro.

