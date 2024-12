A Torino la protesta dei docenti dell’Istituto Alberghiero Colombatto contro la gestione della scuola da parte della preside. “Siamo qui per chiedere un aiuto, oltre che a protestare, per risolvere una situazione che dura da un po’ di tempo con la nostra dirigenza“, spiega Luisa Picco, professoressa e rappresentante sindacale. “Ci sono davvero grossi problemi di comunicazione con la nostra dirigente scolastica che non ci ascolta“, ha aggiunto. A sostegno dei professori presenti anche i sindacati Cub.

