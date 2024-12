Commemorazione al Cimitero Monumentale di Torino per i 17 anni dalla tragedia della ThyssenKrupp, l’incendio nello stabilimento torinese dell’azienda tedesca che il 6 dicembre 2007 costò la vita a sette operai.

Sul posto i familiari delle vittime, che chiedono ancora giustizia: dopo una lunga vicenda processuale, l’allora amministratore delegato Herald Espenhahn venne condannato a poco più di 9 anni per omicidio volontario con dolo eventuale e altri dirigenti per omicidio e incendio colposi. Tuttavia, la pena per Espenhahn ha iniziato a essere scontata solo lo scorso anno e il dirigente si trova ancora in regime di semilibertà. “Per noi giustizia non è stata fatta. Dicono che la legge è uguale per tutti, ma non è vero”, dice Rosina Platì, madre di una delle vittime.

