La manifestazione chiede lo stop alla precarietà

In centinaia di persone si sono recate davanti al Ministero dell’Istruzione a Roma per chiedere lo stop alla precarietà dei docenti di sostegno, una graduatoria permanente per il reclutamento e la formazione gratuita. È la protesta organizzata dal Comitato docenti di sostegno insieme a Flc Cgil e Uil Scuola Rua. “Siamo qui per ribadire un principio: ogni alunno disabile ha diritto ad avere un insegnante specializzato”, dice Roberto Garofani di Uil Scuola Rua. “Da qui nasce un’esigenza: l’adeguamento delle esigenze ad un piano scientificamente costruito affinché si levi il numero chiuso nelle università e si consenta l’accesso in base alle esigenze di insegnanti di sostegno”.

