"L’anno scolastico partirà regolarmente", ha sottolineato il Ministro

“È una polemica strumentale. Ho fatto un incontro con tutti i dirigenti degli uffici scolastici regionali a fine agosto e mi hanno assicurato che l’anno scolastico partirà regolarmente e che quindi da questo punto di vista sono affermazioni in buona parte strumentali, come quella per cui ci sarebbero 250mila docenti precari. Abbiamo fatto i calcoli: in realtà sono 165mila che diventeranno 155mila per dicembre”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine della commemorazione del 42esimo anniversario dell’omicidio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa a Milano, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle polemiche sulla partenza del nuovo anno scolastico”.

