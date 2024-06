La segretaria: "Il discorso di richiamare i docenti in pensione è scritto nella normativa"

(LaPresse) “Nessun allarme, è una notizia uscita male perchè il flusso di assenza dei commissari è quello di sempre. Il discorso di richiamare i docenti in pensione è scritto nella normativa, ma questa volta per non arrivare impreparati l’ufficio scolastico ha chiesto prima la messa a disposizione. E’ tutto nella norma, le assenze sono quelle di sempre”. Così Cristina Costarelli, segretaria dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio smorza le polemiche suscitate da alcuni giornali questa mattina riguardo ad una carenza massiccia di professori da dedicare agli esami di maturità. Una carenza che secondo alcuni avrebbe addirittura costretto l’Ufficio scolastico a mobilitare professori in pensione per sopperire alla mancanza. “Diciamo che l’ufficio scolastico si è voluto dotare in anticipo di una riserva per non arrivare impreparati. Io sono dirigente al Newton, ma sono presidente anche al liceo Kant, dove c’è una assenza che abbiamo già segnalato, ma nulla che non sia sempre successo”, sottolinea.

