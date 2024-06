L'artista della GenZ è anche uno studente del liceo classico Pio Albertelli di Roma: "La notte prima dell'esame canterò Venditti"

Tommaso Santoni, in arte Rondine, è un giovane cantautore della Generazione Z ma è anche uno studente del liceo classico Pio Albertelli di Roma e sta per affrontare gli esami di Stato. Mercoledì anche lui inizierà la maturità.

‘Fermare l’età’ è la chiusura di un ciclo

“È la chiusura di un ciclo”, dice a LaPresse Rondine, reduce dal successo del suo singolo ‘Fermare l’età’ con Enrico Nigiotti. “Questi cinque anni per me sono stati importanti sia a livello di formazione personale che, soprattutto, artistica in quanto la mia vita, negli ultimi anni, è stata sempre vincolata al contesto della scuola, dal quale ho anche tirato fuori tanta ispirazione per i miei brani. Da dopo l’esame non lo sarà più, o comunque non lo sarà più così tanto con l’università, di conseguenza chiude un periodo della mia vita che collego tanto alla mia musica, quindi insomma, un passo importante! ‘Fermare l’età‘, il mio ultimo singolo, racconta proprio queste sensazioni, il periodo della vita in cui sono pieno di paure e malinconie ma anche di curiosità per il futuro”.

La notte prima degli esami con gli amici “canterò Venditti”

La notte prima degli esami “la passerò con con i miei amici, che tra l’altro sono anche i miei compagni di classe, spero di vivermela con serenità e senza troppe ansie e paura per il giorno seguente. Non sono uno particolarmente festaiolo quindi credo che passerò la serata così, a cantare Venditti con le persone a cui voglio bene”, racconta Rondine. “Un pensiero che mi sta aiutando” ad affrontare questi ultimi giorni “e quello che vorrei passare alle persone che come me faranno l’esame è quello di condividere il più possibile questo momento con chi, come noi, farà l’esame. Studiare insieme o semplicemente vedersi per parlarne è ció che mi sta facendo più di tutto vivere con serenità questo periodo”, racconta ancora.

Dopo l’esame il tour ‘viaggio di maturità’

Dopo l’esame inizierà il suo tour ‘viaggio di maturità’ e spera di “poter scrivere nuove canzoni che possano arrivare a più persone possibili”.

