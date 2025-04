Il massimo riconoscimento del Consiglio regionale all’Itet “G.B. Carducci-G.Galilei” CPIA di Fermo, Iis “Corridoni-Campana” di Osimo e Ic “Rita Levi Montalcini” di Chiaravalle. Alla cerimonia il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini, il Vicepresidente Maurizio Mangialardi, la sindaca di Chiaravalle Cristina Amicucci e la funzionaria dell’Ufficio scolastico regionale, Carmina Pinto.

Tre istituti scolastici hanno ricevuto l’encomio del Consiglio regionale delle Marche. Il massimo riconoscimento dell’Assemblea regionale per la prima volta assegnato a tre scuole, tre presidi di formazione e crescita, tre eccellenze educative che rappresentano l’ambiente ideale per diventare i cittadini del futuro.

Le motivazioni del riconoscimento

Ad esporre con chiarezza le motivazioni che hanno portato all’attribuzione del riconoscimento è stato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini nel corso della cerimonia che si è svolta a Palazzo delle Marche. “Per il lavoro straordinario che stanno svolgendo, un lavoro che si fonda sulla qualità dell’insegnamento, sulla valorizzazione del potenziale degli studenti e sull’importanza della collaborazione tra docenti, famiglie e studenti stessi”. “Un lavoro di squadra – ha aggiunto Latini – che va oltre la semplice attività didattica e si estende a tutte le dimensioni, la qualità delle relazioni, il rispetto reciproco, il sostegno all’inclusione, la valorizzazione delle diversità e, soprattutto, l’impegno per costruire una comunità scolastica coesa e solidale”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi ha evidenziato quanto le “persone possano fare la differenza”. “Studenti, docenti e personale scolastico che si impegnano quotidianamente nel percorso educativo – ha affermato Mangialardi – mettendo al centro la costruzione di educazione e conoscenza”.

Le scuole premiate

Gli istituti scolastici encomiati, l’Istituto tecnico, economico e tecnologico “G.B. Carducci-G.Galilei” – CPIA di Fermo, l’Istituto di istruzione superiore “Corridoni-Campana” di Osimo e l’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Chiaravalle, erano rappresentati per l’occasione da dirigenti scolastici, insegnanti e una delegazione di studenti. Presente anche la sindaca di Chiaravalle, Cristina Amicucci. Alla cerimonia, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale, Carmina Pinto che ha definito i tre istituti encomiati “la migliore espressione di fare scuola nelle Marche, un modello da seguire, un gioiello da preservare e portare come esempio anche fuori regione”.

