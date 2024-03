Il rettore spiega che si prevede di chiudere anche nella festa ebraica dell'11 ottobre

L’Università per stranieri di Siena sospende la didattica il 10 aprile per la festa di fine Ramadan. Nell’atto, a firma del rettore Tommaso Montanari, viene sottolineato che la decisione è stata presa “in segno di condivisione” per la festa di fine Ramadan, ed è anche un “visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro”, ma c’è anche “intenzione di sospendere la didattica anche venerdì 11 ottobre, Kippur, a un anno dalla strage del 7 ottobre”, perché “la nostra missione statutaria è costruire il multiculturalismo, e contribuire alla pacifica convivenza tra i popoli”.

La decisione arriva dopo l’enorme polemica montata per la decisione di una scuola di Pioltello di sospendere le lezioni proprio per il 10 aprile per la festa di fine Ramadan.

