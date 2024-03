Lo rende noto il sindacato DirigentiScuola

Revocata la sospensione cautelare che aveva colpito Riccardo Agresti, dirigente scolastico della scuola di Ladispoli, dopo il caso dell’allontanamento di un bimbo iperattivo da scuola e del suo mancato reintegro. Lo rende noto il sindacato DirigentiScuola.

La vicenda risale al 26 febbraio, quando il piccolo affetto da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) “associata a marcata difficoltà della regolazione degli aspetti comportamentali e aggressivi”, era stato sospeso per 21 giorni dalle lezioni. Il padre del bambino aveva presentato ricorso al Tar per chiedere di annullare la sospensione. La risposta del Tribunale amministrativo aveva dato ragione ai genitori del piccolo, che dunque doveva essere reintegrato. Il preside era stato sospeso dall’Usr, dopo che il ministro Giuseppe Valditara aveva inviato gli ispettori, perché al piccolo sembra non fosse stato permesso di rientrare a scuola. Il dirigente aveva spiegato che la mail con la decisione del Tar non era stata aperta in tempo e che non c’era l’intento di non voler reintegrare il bimbo, e aveva annunciato il ricorso.

“Domani torno a scuola. Sono stupito e contento” ha detto a LaPresse il preside. “Rifarei tutto da capo, per il bene del bambino. L’obiettivo era ottenere per lui maggiori ore di sostegno, che infatti sono arrivate”, ha aggiunto il preside.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata