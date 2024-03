Nei tre giorni dell’evento, nella Fortezza da Basso, diversi gli appuntamenti per far conoscere le risorse di interesse storico-istituzionale

Nei tre giorni dell’evento, nella Fortezza da Basso, diversi gli appuntamenti per far conoscere le risorse di interesse storico-istituzionale e gli stessi concorsi rivolti alle scuole. Il prossimo sarà domani alle 9.30. Appuntamento all’Arena MIM A3 Spadolini Attico (dentro stand MIM): CLICCARE QUI per iscriversi.