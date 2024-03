Il MiM ha diffuso una nota dopo la notizia

In relazione alla notizia della diffusione di libri di testo scolastici per le scuole secondarie di primo grado “con un’impostazione faziosa e distorta della realtà storica, in favore della narrazione della Russia putiniana e dell’Unione Sovietica comunista nelle discipline di Storia e Geografia”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ha avviato verifiche per appurare se i contenuti dei manuali presentano effettive criticità”. Lo dice il Ministero in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata