I manifestanti: "Siamo stanchi di non essere mai interpellati"

Come in altre città d’Italia, anche a Milano gli studenti hanno protestato contro la ‘scuola del merito’ e il 17 novembre si sono radunati in largo Cairoli per dar vita a un corteo che ha percorso le vie del centro fino ad arrivare in piazza Missori. Dietro lo striscione con la scritta ‘Cambiare la scuola per cambiare il sistema’ c’erano circa un migliaio di giovani appartenenti a diverse organizzazioni studentesche che hanno chiesto a gran voce alla Regione e al Governo di cambiare materialmente gli strumenti per essere realmente parte decisionale sulle scelte che li riguardano: “Negli scorsi giorni l’assessora di Regione Lombardia, Simona Tironi e il Ministro Valditara si sono incontrati numerose volte con molti interlocutori tra cui Assolombarda, per decidere la riforma dei tecnici professionali e in seguito con le scuole paritarie per parlare del famigerato ‘modello Lombardia'”, spiegano gli studenti: “Non abbiamo risposte concrete e siamo stanchi di non essere mai interpellati e di non vedere mai realizzato quello che vogliamo, al contrario di ciò che succede con le scuole paritarie e con l’industria”.

