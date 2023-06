Ecco chi dovrà sostenerla, per gli altri c'è solo il colloquio orale: il terzo test abolito dal 2018

Dopo la prima e la seconda prova partono i colloqui orali per la maggior parte degli studenti italiani, dopo che la terza prova è stata abolita (quasi) per tutti gli indirizzi.

La terza prova, per chi la sosterrà, si svolge il 27 giugno ma solo per alcuni indirizzi: gli studenti delle sezioni Esabac, Esabac Techno, delle sezioni con opzioni internazionali, le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le scuole con lingua di insegnamento slovena (o bilingue sloveno/italiano).

Come scrive il Dipartimento per le politiche giovanili nella sua guida alla maturità: “Se non appartieni alle sezioni o alle scuole sopra menzionate puoi tirare un sospiro di sollievo! Nel tuo caso, la terza prova scritta è stata abolita a partire dall’anno scolastico 2018/2019”.

