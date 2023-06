Per arrivare ai 100/100 i ragazzi avranno a disposizione 20 crediti da ciascuna prova d'esame, a cui si aggiungeranno i 40 ottenuti negli ultimi tre anni

Gli esami di Stato sono tornati alla modalità pre-Covid: dopo prima e seconda prova, oggi al via i colloqui orali. Gli esami quest’anno si sono svolti, e si svolgono, in presenza e senza mascherina, con le tre prove classiche. Si è partiti con la prova di italiano. Il giorno dopo secondo scritto di indirizzo in base ai singoli percorsi di studio – latino per il classico, matematica per lo scientifico e inglese per il linguistico – e poi il colloquio orale complessivo.

Per arrivare ai 100/100 i ragazzi avranno a disposizione 20 crediti da ciascuna prova d’esame, a cui si aggiungeranno i 40 ottenuti negli ultimi tre anni dall’andamento scolastico. Quest’anno le commissioni sono miste, formate da un presidente esterno, tre membri interni e tre docenti esterni. Dalla somma di tutti questi voti ne risulterà dunque quello finale.

