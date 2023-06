Primo giorno di esami per migliaia di studenti

Primo giorno di esami di Maturità per 536.008 studenti: 267.758 nei licei, 173.892 negli istituti tecnici e 94.358 negli istituti professionali. Sono 14mila le Commissioni coinvolte, per un totale di 27.895 classi. Al liceo classico statale ‘Giosuè Carducci’ di Milano tanti sorrisi e un po’ di comprensibile tensione tra i maturandi poco prima di entrare in aula per affrontare la prova di Italiano.

Tra le tracce Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo, Oriana Fallaci e Piero Angela. Quest’anno la maturità torna al modello pre-Covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un orale, fatta eccezione per gli studenti delle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna.

