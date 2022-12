La rettrice illustra a LaPresse l'offerta

(LaPresse) “L’università telematica è un’ opportunità, non una scorciatoia ma un modo per andare incontro ai bisogni dei lavoratori”. Lo ha detto a LaPresse la rettrice della università Iul, Anna Di Pace. “L’università Iul è pubblica, non statale e vanta un consorzio composto da due partner che sono l’Indire e l’Università di Foggia. Proprio per questo ha una vocazione importante che è quella di offrire una formazione di qualità e supportare gli studenti per sviluppare competenze di altissimo livello. Abbiamo cinque corsi di studio triennali e due corsi magistrali. Nei cinque corsi triennali abbiamo Psicologia, Scienze dell’educazione, Scienze motorie, Scienze della comunicazione ed Economia. Abbiamo poi due magistrali: Innovazione educativa e una laurea interateneo con l’università di Foggia che è Innovazione digitale e comunicazione. Pensiamo a tutti gli insegnanti che hanno voglia di innovare le proprie metodologie didattiche: noi diamo la possibilità di aggiornare le competenze e andare in contro ai nuovi bisogno formativi dei ragazzi”, ha concluso la rettrice.

