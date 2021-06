La sottosegretaria all'Istruzione Floridia: "Vi mando un grande abbraccio e un augurio"

Gli esami di terza media tornano in presenza dopo la pandemia e partono oggi in quattro Regioni dove sono già terminate le lezioni. Si comincia con Emilia Romagna, Marche, Veneto e Molise.

Sui social arriva l’incoraggiamento agli studenti anche dal sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia che scrive: “Care studentesse e cari studenti, vi mando un grande abbraccio e un augurio per il vostro importante esame di terza media! Andate sereni a scuola, fate un bel sorriso, che anche indossando la mascherina il sorriso si vede dagli occhi, e affrontate questa prova con gioia. La scuola vi esercita alla vita, a gestire le emozioni, a sostenere delle prove e a mettervi in gioco. I professori sono vostri alleati, ricordatelo sempre e la scuola sarà sempre per voi un luogo sicuro per crescere!”

