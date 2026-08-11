Eclissi solare del 12 agosto 2026, i luoghi da cui osservare il fenomeno

Il 12 agosto 2026, per la prima volta dal 1999, un’eclissi totale di Sole sarà visibile dall’Europa continentale. La Luna passerà tra il Sole e la Terra, proiettando la propria ombra su una stretta fascia del pianeta. La fase di totalità durerà fino a 2 minuti e 18 secondi e sarà ben visibile in Spagna. In Italia si potrà osservare il fenomeno soprattutto nelle regioni del Nord-Ovest, a partire dalla Liguria: a Ventimiglia si raggiungerà il massimo oscuramento nazionale, pari al 94,84%. La copertura del disco solare supererà il 90% anche a Torino, Milano, Parma, Verona, Venezia e Trento. Più ci si sposta verso il Centro, più la percentuale diminuisce, pur mantenendo valori significativi: Firenze arriverà all’83,44%, Ancona al 62,78% e Roma oscillerà tra il 58% e il 69%. Nel Meridione l’effetto sarà invece più contenuto: Napoli raggiungerà una copertura tra il 36% e il 46%. A Palermo si toccherà il 24,88%, a Bari circa il 19% e a Catanzaro appena l’8,65%. L’apice avverrà tra le 20.20 e le 20.23.