Canada, il Principe Harry si lancia con il paracadute per mantenere la promessa fatta a un veterano

Il principe Harry ha mantenuto la promessa fatta a un veterano canadese e si è lanciato con il paracadute da un aereo a nord di Toronto, raccogliendo fondi per due associazioni benefiche a sostegno dei veterani. Il duca di Sussex aveva incontrato lo scorso novembre Ed Marshall, ex paracadutista e veterano della Seconda guerra mondiale, al Sunnybrook Veterans Centre di Toronto. Marshall, oggi 102enne, aveva raccontato a Harry di un lancio benefico organizzato per festeggiare il suo centesimo compleanno nel 2024. Il principe gli aveva promesso che sarebbe tornato a Toronto per accompagnarlo in un nuovo lancio. Marshall non ha potuto partecipare personalmente e ha chiesto al nipote Bailey Fullan di sostituirlo, mentre lui osservava dal fondo dell’aereo.

La famiglia, inizialmente, non aveva preso troppo sul serio la promessa di Harry, fino a quando i suoi rappresentanti non li hanno contattati alcuni mesi fa. Dopo l’atterraggio in un campo a Innisfil, nell’Ontario, Harry ha baciato il terreno. L’iniziativa ha raccolto fondi per il Sunnybrook Veterans Centre e per la True Patriot Love Foundation, che sostiene i veterani e le loro famiglie.