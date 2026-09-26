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sabato 26 settembre 2026

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Papa Leone XIV a Parigi: "Le nostre vite sono certamente fragili, ma sono anche meravigliose"

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Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato sabato alla grande Messa celebrata da Papa Leone XIV in Place de la Concorde, a Parigi. Il Vaticano ha stimato circa 700mila presenze, oltre le 600mila persone registrate in anticipo. Il Papa ha salutato la folla dalla papamobile durante il corteo lungo gli Champs-Élysées, tra bandiere e fedeli di diverse generazioni. Decine di neonati e bambini sono stati portati vicino al percorso per essere accarezzati dal Pontefice.

Durante la Messa, Leone XIV ha invitato a riflettere sulla ricerca di una soddisfazione piena nella vita: “Dobbiamo riconoscere che qui sulla terra nulla può soddisfarci pienamente”. Il Papa ha parlato del “vuoto interiore” che può riemergere anche dopo aver raggiunto obiettivi e ricompense, spingendo a cercare nuovi piaceri o beni. “È scegliendo di vivere con sincerità sotto lo sguardo di Gesù che siamo autentici”, ha aggiunto Leone XIV, sottolineando però anche la capacità della vita di rinnovarsi: “Le nostre vite sono, certamente, fragili, vulnerabili, strappate dalle grinfie della morte, ma sono anche meravigliose, miracolose, capaci di rinnovarsi attraverso le nostre relazioni e di aprirci al vero amore”.