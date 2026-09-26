Usa, forte tempesta nel New Jersey: strade allagate e abitazioni invase dall'acqua

Strade allagate e abitazioni invase dall’acqua in New Jersey, mentre una potente tempesta proveniente da nord-est colpisce il nord-est degli Stati Uniti. Oltre 70mila utenti sono rimasti senza corrente e decine di milioni di persone si trovano sulla traiettoria del fenomeno. I meteorologi hanno lanciato l’allerta per forti venti, che potrebbero abbattere alberi, e per piogge intense in grado di provocare nuove alluvioni.

Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede condizioni particolarmente pericolose lungo la costa del Medio Atlantico, soprattutto tra New Jersey e Delaware. A Surf City, località costiera del New Jersey, l’acqua ha già invaso le strade e alcune abitazioni, mentre le onde increspano la superficie. Il maltempo ha avuto conseguenze anche sui trasporti e sugli eventi: venerdì e sabato sono stati cancellati concerti e decine di voli diretti verso gli aeroporti di Boston, Nantucket e Martha’s Vineyard. Diverse compagnie aeree hanno inoltre offerto di rinunciare ad alcune penali per modifiche o cancellazioni dei voli sulla costa orientale durante il fine settimana.