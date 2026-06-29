Morto Antonino Cattaneo, il neuroscienziato presidente dell’EBRI aveva 71 anni

E’ morto improvvisamente, all’età di 71 anni, Antonino Cattaneo, neuroscienziato tra i più importanti studiosi dell’Alzheimer. Presidente dell’EBRI (European Brain Research Institute), l’istituto di ricerca sul cervello fondato da Rita-Levi-Montalcini, Cattaneo è stato dal 2008 al 2024 professore ordinario di Fisiologia e Direttore del Laboratorio di Biologia della Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui era stato anche allievo del corso di Perfezionamento. A dare l’annuncio dell’improvvisa scomparsa dello scienziato, mentre si trovava in visita a Milano, è stata proprio la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Cattaneo, gli studi e la carriera

Nato a Pisa il 6 settembre 1954, Cattaneo si era trasferito a Roma, città in cui viveva, laureandosi nel 1976 in biofisica all’Università Sapienza di Roma. Nella città toscana era ritornato per il dottorato di ricerca conseguito alla Scuola Normale Superiore nel 1980. Nel corso della sua carriera Cattaneo ha lavorato come postdoc e poi come ricercatore con il Premio Nobel Rita Levi Montalcini all’Istituto di Neurobiologia del CNR a Roma, e successivamente con Cesar Milstein (altro Premio Nobel) al MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge in Inghilterra. Dal 1991 al 2008 è stato ordinario di Biofisica alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste, dove è stato Direttore di Dipartimento e Vice Direttore della SISSA. Dal 2008 era tornato alla Normale come professore ordinario di Fisiologia e Direttore del Laboratorio di Biologia Bio@SNS, fino alla pensione avvenuta nel 2024.

La ricerca di Cattaneo è stata altamente innovativa, con scoperte pionieristiche e metodi innovativi che hanno aperto nuovi campi. Ha dato contributi fondamentali ai campi delle neurotrofine e della malattia di Alzheimer, così come al campo degli anticorpi ricombinanti. Autore di oltre 200 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali “peer reviewed”, è stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi scientifici. Era membro dell’EMBO (European Molecular Biology Organization), dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, e Socio corrispondente della Accademia Nazionale dei Lincei. Dal 2018 era Presidente dell’EBRI (European Brain Research Institute), l’istituto di ricerca sul cervello fondato da Rita-Levi-Montalcini. Cattaneo era sposato e aveva tre figli.

“La Direzione e tutta la comunità della Scuola Normale si stringono alla famiglia, agli amici, ai colleghi del professor Cattaneo, ricordando oltre all’indiscusso valore scientifico dello studioso, anche la grande umanità, gentilezza e sensibilità dell’uomo”, si legge sul sito della Normale.