L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la fisica 2024 a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”.

La motivazione del Premio

“I due premi Nobel per la fisica di quest’anno hanno utilizzato gli strumenti della materia per sviluppare metodi che sono alla base del potente apprendimento automatico di oggi”, ha dichiarato il comitato del Nobel in un comunicato stampa. Hopfield svolge le sue ricerche presso l’Università di Princeton, mentre Hinton lavora presso l’Università di Toronto. Ellen Moons, membro del comitato del Nobel presso l’Accademia reale svedese delle scienze, ha dichiarato che i due premiati “hanno utilizzato concetti fondamentali della fisica statistica per progettare reti neurali artificiali che funzionano come memorie associative e trovano modelli in grandi insiemi di dati”. Ha aggiunto che tali reti sono state utilizzate per far progredire la ricerca in fisica e “sono anche diventate parte della nostra vita quotidiana, ad esempio nel riconoscimento facciale e nella traduzione linguistica”. Il Nobel per la fisica prevede un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi (1 milione di dollari) provenienti da un lascito dell’ideatore del premio, l’inventore svedese Alfred Nobel. È stato assegnato 117 volte. I vincitori sono invitati a ricevere il premio durante la cerimonia del 10 dicembre, anniversario della morte di Nobel.

