Nathan Chasing Horse, attore di ‘Balla coi Lupi’ condannato all’ergastolo

Un tribunale del Nevada ha condannato all’ergastolo Nathan Chasing Horse, attore noto per aver recitato nel film ‘Balla coi lupi’. L’uomo, 49 anni, è accusato di aver abusato sessualmente di tre donne e ragazze indigene, approfittando del suo ruolo di leader spirituale. Una giuria lo ha riconosciuto colpevole di 13 capi d’imputazione. “Hai approfittato della fiducia di queste donne e della loro spiritualità, e le hai manipolate per la tua gratificazione personale”, ha detto la giudice prima di annunciare la sua sentenza. L’uomo ha sempre negato le accuse a suo carico.