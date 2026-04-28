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martedì 28 aprile 2026

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Nathan Chasing Horse, attore di ‘Balla coi Lupi’ condannato all’ergastolo

LaPresse
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Un tribunale del Nevada ha condannato all’ergastolo Nathan Chasing Horse, attore noto per aver recitato nel film ‘Balla coi lupi’. L’uomo, 49 anni, è accusato di aver abusato sessualmente di tre donne e ragazze indigene, approfittando del suo ruolo di leader spirituale. Una giuria lo ha riconosciuto colpevole di 13 capi d’imputazione. “Hai approfittato della fiducia di queste donne e della loro spiritualità, e le hai manipolate per la tua gratificazione personale”, ha detto la giudice prima di annunciare la sua sentenza. L’uomo ha sempre negato le accuse a suo carico.