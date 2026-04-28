Grazia a Minetti, l’ospedale di Padova: “Mai avuto in cura il bambino”

Il direttore dell’unità operativa complessa Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda Ospedale Università di Padova, il professor Luca Denaro, in una dichiarazione “ribadisce di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino”. Il nome di Denaro era emerso in articoli di stampa sul percorso che ha portato alla concessione della grazie presidenziale a Nicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera Regionale in Lombardia. Il Presidente della Repubblica aveva concesso la grazia all’ex consigliera regionale della Lombardia, ma dopo la pubblicazione di un articolo sul Fatto Quotidiano – che solleva dubbi sulla vicenda legata all’adozione di un bambino in Uruguay. Vicina a Silvio Berlusconi, l’ex igienista dentale era stata condannata in via definitiva per i reati di peculato e favoreggiamento della prostituzione a una pena complessiva di 3 anni e 11 mesi. Le opposizioni compatte hanno chiesto a gran voce le dimissioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

La nota del Quirinale

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”