Caso Minetti, Procura: “Accertamenti urgenti per fatti gravissimi”. Nordio a Palazzo Chigi vede Mantovano – La diretta

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, l’incontro era in programma da qualche giorno ma arriva mentre il Guardasigilli è finito nella bufera per via del caso Nicole Minetti e la grazia concessa all’ex politica, provvedimento su cui il Quirinale ha chiesto chiarimenti. Il dicastero di via Arenula ha aperto una procedura interna e sta operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa, hanno fatto sapere dal ministero. Le opposizioni sono subito partite all’attacco chiedendo le dimissioni di Nordio.
Minetti, vicina a Silvio Berlusconi e finita al centro delle cronache politiche e giudiziarie per il cosiddetto caso Ruby, era stata condannata in via definitiva per i reati di peculato e favoreggiamento della prostituzione a una pena complessiva di tre anni e 11 mesi, da scontare ai servizi sociali.
Nordio venga in Aula a riferire sul caso Minetti. È la richiesta avanzata dalle opposizioni prima nella riunione dei capigruppo e poi nell’Aula del Senato, a cominciare dal capogruppo M5S Luca Pirondini che sottolinea: “Il ministro deve prendersi la responsabilità di venire in Aula a riferire su quanto accaduto”.”Per la prima volta nella storia viene messa in discussione una grazia dopo essere stata concessa, sulla base di informazioni che potrebbero non essere veritiere – aggiunge Pirondini – È indispensabile chiarire tutto in Aula”.
“Il fatto che un istituto come la grazia possa essere messo in discussione per improvvidi comportamenti è grave. Nordio è obbligato alla trasparenza”, rincara la dose il capogruppo Avs Peppe De Cristofaro, mentre dal Pd Alfredo Bazoli parla di “vicenda sconcertante”.”Al di là degli aspetti tecnici, la questione è politica – aggiunge Pirondini -: se fossero confermate le ricostruzioni della stampa, la responsabilità sarebbe interamente del ministro Carlo Nordio. Il Parlamento non può apprendere fatti così rilevanti dai giornali”.
“Le polemiche dell’opposizione contro il ministro Nordio non stanno né in cielo né in terra. Basta conoscere la procedura per concludere come il Guardasigilli non abbia alcuna responsabilità in questa vicenda. L’istruttoria, come da prassi, è stata svolta dalla Procura generale di Milano, il ministero della Giustizia si è limitato a esprimere un parere conseguenti agli elementi sottoposti”. Così in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, sul caso Minetti.
“Con l’atteggiamento garantista che dobbiamo sempre avere in questi casi, capiremo se c’è stata una negligenza a più livelli tale da indurre in errore il Presidente della Repubblica nel procedimento che ha portato la grazia a Nicole Minetti. In generale c’è una responsabilità politica del ministro Nordio in una galleria di episodi: a partire da Cospito, passando per Almasri e per le vicende che hanno riguardato direttamente l’ex sottosegretario Delmastro Delle Vedove, nel migliore dei casi Nordio è un turista per caso a via Arenula”. Lo ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a ‘Tagadà’ su La7.
“Prediamo anche il caso dell’emendamento sul decreto sicurezza che riguardava specificamente una questione di competenza del Ministero della Giustizia, cioè il ruolo degli avvocati nel rapporto con i cittadini stranieri, i loro clienti: Nordio non si è mai visto in aula e tutta la vicenda è stata gestita dal Viminale. Nordio è un ministro della Giustizia che si fa modificare decine di volte il codice penale per decreto e sembra un passante che non dice nulla. Io penso che la misura sia colma e penso che non possiamo più permetterci avere un ministro della Giustizia che fa la foglia di fico”, ha concluso.
“Non è detto” che sul caso Minetti “le indagini fossero carenti”. Così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che intervistato a La7 aggiunge: “È possibile ci fossero elementi criptati scoperti dal giornalismo d’inchiesta. Bisogna verificare ed essere prudenti”. “Noi gli atti non li conosciamo ma debbo ritenere che sulla scorta di quegli atti arrivati dalla procura generale il ministro abbia ritenuto di esprimere parere favorevole alla grazia – prosegue Sisto -. Il ministro esprime un giudizio sulla scorta degli atti della procura generale”, “non è un passacarte”.
“Carlo Nordio deve dimettersi subito. Un ministro della Giustizia divenuto ormai il campione delle decisioni censurabili e inaccettabili di questo governo che istruisce una domanda di grazia con questa superficialità, che mette in imbarazzo il Capo dello Stato e costringe il Quirinale a chiedergli pubblicamente spiegazioni, non può più restare al suo posto in quanto non ha più né la credibilità né dignità istituzionale”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, a proposito del caso Nicole Minetti.
“Un ministro già travolto dalla sconfitta referendaria e dalle dimissioni forzate della sua capo gabinetto Giusi Bartolozzi, è ora al centro di uno scandalo che ha trascinato nel fango la reputazione del dicastero e imbarazzato la Presidenza della Repubblica. Via Arenula è un ministero allo sbando: senza guida, senza controllo, senza autorevolezza”, aggiunge. “Rivolgo una domanda diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che di questo ministro è la garante politica: per quanto tempo ancora Nordio resterà al suo posto?”, conclude Bonelli.
La procuratrice generale Francesca Nanni conferma di avere richiesto accertamenti “urgenti e a tutto campo” attraverso l’Interpol sul caso di Nicole Minetti. I fatti emersi dall’Inchiesta de il Fatto Quotidiano sarebbero “gravissimi” e per questi sono state richieste informazioni e documenti anche dall’Uruguay su tutte le persone di cui si parla: i genitori biologici del minore, Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. A seguito di questi accertamenti la procura generale potrebbe anche cambiare il proprio parere sulla richiesta di grazia per l’ex igenista dentale.
“Ci associamo e chiediamo l’ennesima informativa al ministro Nordio sul tema delle carceri italiane e lo facciamo ogni settimana dopo un’ulteriore notizia che aggrava le condizioni all’interno degli istituti penitenziari italiani. La circolare sulla limitazione dei frigoriferi è solo l’ultima di una serie di disposizioni che sta peggiorando la condizione carceraria. Il tema vero è che in quattro anni non avete affrontato l’articolo 27 sulla rieducazione della pena: pagare per gli errori commessi e uscire da quel luogo per essere riabilitati alla vita”.
“Oggi questo non accade perché avete peggiorato le condizioni. A Nordio abbiamo già chiesto di riferire in merito alla circolare sulle attività trattamentali: cosa deve ancora accadere nei nostri istituti penitenziari per avere il ministro in aula?”. Lo ha dichiarato in aula Fabrizio Benzoni, vicecapogruppo di Azione, associandosi alla richiesta di informativa al ministro della giustizia Nordio.
“Oggi pomeriggio, nella capigruppo del Senato, chiederemo con urgenza che il ministro della Giustizia Carlo Nordio venga in Aula a riferire sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. Ci sono troppe incongruenze nella procedura seguita dal Ministero della Giustizia”.
“Non è concepibile che di una vicenda così grave, che vede messo in discussione un istituto di rilevanza costituzionale come la grazia, si parli solo sui giornali. Siamo davanti a un possibile stravolgimento della verità dentro una procedura delicatissima. Carlo Nordio deve venire in Parlamento e deve chiarire tutto. La domanda resta una: come è possibile che tutti i dettagli emersi dalle inchieste del Fatto Quotidiano, di Mi Manda Raitre e degli altri giornali non sono emersi durante l’istruttoria? Ora che anche il Quirinale pretende chiarezza, Nordio deve venire in Parlamento a riferire tutto. Ci auguriamo che la maggioranza non impedisca questo passaggio così fondamentale”. Così il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini.
“La procedura relativa alla grazia a favore di Nicole Minetti si è svolta nel pieno rispetto delle norme. L’istanza è stata presentata dalla condannata al presidente della Repubblica, che, come usuale, ha trasmesso gli atti al ministero della Giustizia per l’istruttoria. Quest’ultima è stata demandata, come previsto, alla Procura generale competente, in questo caso quella di Milano, che ha operato in totale autonomia, svolgendo tutti gli accertamenti necessari sulla base della documentazione fornita dalla condannata e dalla sua difesa”.
Così a Rainews 24 il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che poi ha aggiunto: “Il ministero ha poi raccolto gli esiti e ha espresso un parere, non una proposta, non vincolante, risultato favorevole in base agli elementi trasmessi e disponibili. Oggi emergono elementi nuovi riportati dalla stampa: plaudendo al giornalismo d’inchiesta, è comunque corretto che tali notizie vengano verificate, e con attenzione. Se dovessero risultare significative difformità rispetto a quanto rappresentato dalla richiedente la grazia, sarà altrettanto corretto trarne le debite conseguenze”.
“In questa fase -ha sottolineato – è necessario mantenere la massima cautela. Non si possono formulare giudizi affrettati né ipotizzare responsabilità senza che gli accertamenti siano conclusi. Le indagini originarie si sono basate sul materiale disponibile in quel momento e non è escluso che elementi sopravvenuti possano offrire oggi una lettura diversa dei fatti. Il ministero ha fatto ciò che doveva: di fronte a nuove segnalazioni, ha rimesso nuovamente la questione alla Procura generale, che dispone degli strumenti investigativi, anche all’estero, per verificare la fondatezza delle notizie emerse”.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, l’incontro era in programma da qualche giorno.
“In attesa delle doverose verifiche richieste dal Quirinale e dei necessari e urgenti chiarimenti del ministro della giustizia , è del tutto evidente che siamo di fronte all’ennesimo disastro istituzionale, politico ed etico firmato Nordio”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.
“Non è un pasticcio quanto pare essere accaduto al ministero della giustizia, sulla concessione – prosegue il leader rossoverde – della grazia a Nicole Minetti. Le lacune nella documentazione e con ogni probabilità i veri e propri falsi nella ricostruzione su cui Nordio ha messo la firma rappresentano il punto di vista della destra sulla giustizia: se sei potente, se sei amico di persone influenti, un ministro può anche fare carte false per concederti la grazia”.
“Per tutti gli altri ci sono pene di ogni tipo. Nordio avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni già ai tempi del caso Almasri con la vergognosa liberazione con tutti gli onori dello Stato di un trafficante e torturatore, non lo ha fatto nemmeno dopo la batosta del referendum. Ora – conclude Fratoianni – farebbe bene a dimettersi, dopo questo ennesimo disastro, nel quale è riuscito a coinvolgere, suo malgrado, persino la più alta carica istituzionale del Paese”.