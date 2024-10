L'annuncio a Stoccolma. "Per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale"

Il premio Nobel per la medicina (edizione 2024) è stato vinto dai biologi molecolari americani Victor Ambros e Gary Ruvkun “per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. Lo ha annunciato l’assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento.

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

