Sanità, a Milano inaugurati tre Ospedali e due Case di Comunità

Cinque tra Ospedali e Case di Comunità inaugurati a Milano: i servizi offerti e le funzionalità

Prosegue il potenziamento della sanità territoriale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano con l’inaugurazione delle Casa di Comunità Piceno e Sassi e dei tre Ospedali di Comunità di Porta Nuova, Macedonio Melloni e Sassi. Gli interventi, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale complementare (Pnc), valgono oltre 14,7 milioni di euro e rientrano in un programma più ampio che ha destinato oltre 44,4 milioni alla realizzazione e all’ammodernamento delle 11 Case di Comunità e dei tre Ospedali di Comunità dell’azienda.

I servizi delle nuove Case di Comunità

Le Case di Comunità ospitano, tra gli altri servizi, il Punto unico di accesso (Pua), il Centro unico prenotazioni (Cup), gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, gli infermieri di famiglia e comunità, i servizi di assistenza domiciliare, le attività di prevenzione e gli spazi dedicati all’integrazione con i servizi sociali. I tre Ospedali di Comunità mettono invece a disposizione complessivamente 45 posti letto destinati a pazienti clinicamente stabilizzati che necessitano di assistenza infermieristica continuativa, monitoraggio clinico, riabilitazione e continuità delle cure.

Spazi di cura moderni

“Abbiamo consegnato ai cittadini nuovi spazi di cura moderni e funzionali, che rafforzano la rete dei servizi territoriali e confermano l’impegno della nostra ASST nel garantire un’assistenza sempre più vicina alle persone”, dichiara il direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo.

Per il direttore sociosanitario Enrico Frisone, “la nascita delle Case e degli Ospedali di Comunità rappresenta una vera e propria pietra miliare nella storia della sanità territoriale”. Le Case di Comunità “consentono di sviluppare percorsi assistenziali integrati, valorizzando il ruolo dei medici di medicina generale, dei professionisti sanitari e della rete sociosanitaria, mentre gli Ospedali di Comunità garantiscono un fondamentale livello intermedio di assistenza, rafforzando la continuità delle cure”, aggiunge Frisone.

Il commento di Bertolaso

Presente all’inaugurazione anche l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “Oggi inauguriamo due nuove case di comunità e tre nuovi ospedali di comunità: di fatto abbiamo preso atto che oltre 20 milioni di euro che erano stati stanziati con il Pnrr sono stati utilizzati. Si tratta di strutture che già funzionano ed erogano servizi. Ora dobbiamo integrare queste strutture nella rete dell’assistenza sanitaria, territoriale e ospedaliera di tutta l’area metropolitana di Milano. È un lavoro continuo – conclude – che richiede grande impegno, partecipazione di tutti e anche la nostra capacità di comunicare e di rendere tutti i cittadini consapevoli dei tanti servizi che hanno a disposizione”.