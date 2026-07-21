Liste d’attesa per visite ed esami in Italia, Agenas tra progressi e criticità

Migliora il rispetto dei tempi per visite ed esami soprattutto nelle classi urgenti e brevi. Il primo bollettino sulle liste d’attesa e le parole di Schillaci

Oltre un milione e seicentomila visite ed esami diagnostici in più garantiti entro i tempi di attesa. Un numero che ‘fotografa’ i progressi sul fronte delle liste d’attesa registrati nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dal Servizio Sanitario Nazionale. Il dato emerge dal primo Bollettino trimestrale sull’andamento delle liste di attesa predisposto da Agenas, dopo la presentazione della nuova Piattaforma nazionale per il monitoraggio delle Liste di Attesa, che consente di seguire – mese per mese e Regione per Regione – l’andamento dei tempi di attesa per 14 tipologie di prime visite e 22 accertamenti diagnostici.

“Credo che la strada che abbiamo intrapreso sia quella giusta: abbiamo instaurato una sana competizione tra le Regioni”, commenta il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell’inaugurazione del rinnovato Museo dell’Istituto superiore di sanità. “Il dato che mi piace di meno è la disuguaglianza nell’offerta e nella presa in carico dei vari pazienti tra le Regioni. Su questo dobbiamo ancora lavorare”, aggiunge il ministro. “Credo però che misurare ciò che avviene nella sanità pubblica e nelle liste d’attesa sia importante, perché abbiamo lo strumento che ci permette id migliorare”.

La sfida: governare le liste d’attesa

“Passo dopo passo, pur con criticità ancora presenti ma anche con risultati incoraggianti, stiamo iniziando a governare le liste d’attesa con i dati, la conoscenza e il dialogo con le Regioni. Lo stiamo facendo garantendo trasparenza al processo, non solo attraverso la nuova Piattaforma nazionale, ma da oggi anche con un Bollettino periodico, che dà evidenza dei risultati raggiunti e di ciò che si può e si deve migliorare”, commenta il Direttore generale di Agenas, Angelo Tanese. Ma vediamo meglio i dati.

Più accertamenti e più visite nei tempi di garanzia

Dal confronto emerge un aumento delle prenotazioni effettuate, passate da 13,3 milioni nel primo semestre 2025 a 14,9 milioni nel primo semestre 2026. Cresce anche l’offerta di visite ed esami nei fine settimana: erano 330 mila nel primo semestre dello scorso anno e sono 357 mila nei primi sei mesi del 2026.

All’incremento della produttività corrisponde un passo avanti nel rispetto dei tempi di garanzia. Le prime visite effettuate entro i tempi previsti salgono infatti dal 76,4% al 78,5%, mentre gli esami diagnostici passano dall’82,8% all’84,6%. Il dato passa da circa 5,8 milioni a 6,6 milioni, con 757 mila prestazioni in più rispetto al primo semestre 2025. Gli esami diagnostici passano invece da 4,7 milioni a 5,5 milioni, pari a 867 mila accertamenti in più eseguiti entro le soglie previste.

Complessivamente sono un milione e 624 mila le prenotazioni effettuate rispettando i tempi massimi di attesa previsti per ciascun codice di priorità. Per effetto dell’aumento complessivo dell’attività, cresce lievemente anche il numero assoluto delle prenotazioni effettuate oltre i tempi massimi di garanzia, che passano da 2 milioni e 782 mila a 2 milioni e 811 mila. Di queste, aumentano da 552 mila a 606 mila le prenotazioni effettuate con ritardi contenuti rispetto alla soglia di garanzia.

Le altre prenotazioni effettuate oltre i tempi di garanzia restano sostanzialmente stabili in numero assoluti (da 1,47 milioni a 1,44 milioni per le prime visite e da 754 mila a 759 mila per gli esami diagnostici) ma con un minor peso percentuale sul totale delle prestazioni.

Liste d’attesa: migliorano soprattutto le prestazioni urgenti

L’aspetto più rilevante riguarda il miglioramento registrato nelle prestazioni urgenti, da erogare entro tre giorni, e in quelle classificate come “Breve”, che devono essere garantite entro dieci giorni.

Le prime visite urgenti effettuate entro i tre giorni passano infatti dal 77,7% all’81%, mentre quelle in classe B aumentano dal 77,3% all’80,2%. Anche per gli accertamenti diagnostici si osserva un miglioramento: quelli urgenti garantiti entro tre giorni salgono dal 73,2% al 76,4%, mentre quelli in classe B passano dal 75,9% al 77,6%.

Migliorano anche le prestazioni differibili, che devono essere garantite entro 30 giorni per le prime visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici. Per le visite la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti cresce dal 70% al 73,3%, mentre per gli esami diagnostici passa dall’82,8% all’85,1%. Ssostanzialmente stabili le prestazioni programmabili entro 120 giorni, che si attestano all’84,3% per le prime visite, mentre gli accertamenti diagnostici crescono dall’85,4% all’86,8%.

Chi migliora e chi peggiora

Le prime visite oncologiche sono quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi di garanzia, e migliorano ulteriormente tra il I semestre 2025 e il ° semestre 2026, passando dal 94,2% al 95,2%. Miglioramenti significativi anche per la visita gastroenterologica (dal 70,8% al 74,7%), la visita pneumologica (dal 77,7% all’80,9%) e la visita fisiatrica (dal 78,5% all’82,7%). Il passo avanti più consistente nel confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 riguarda la visita dermatologica, che pur restando una delle prestazioni con percentuali di rispetto dei tempi di garanzia più basse, passa dal 65,5% al 70,2%. Tra gli accertamenti diagnostici, il recupero più significativo è quello della colonscopia, che registra il maggiore incremento tra tutte le prestazioni monitorate, passando dal 60,8% al 69,8%.

Anche la gastroscopia sale dal 66,4% al 71,9%, l’ecografia della mammella dal 78% all’81,6%, la risonanza magnetica dell’addome dal 78,6% all’81%, il test cardiovascolare da sforzo dall’80% all’82,2%, l’ecografia addome dall’84,6% all’86,7%. Particolarmente significativo anche il miglioramento della mammografia, che passa dall’86,1% all’89%.

L’unica prestazione che registra una lieve flessione è la risonanza magnetica del tronco encefalico, che passa dall’83,9% all’81,9%.

Regione che vai…

Il miglioramento sul fronte delle liste d’attesa non cancella i gap territoriali. Per le prime visite sette Regioni mantengono livelli elevati di rispetto dei tempi già raggiunti nel 2025, mentre Liguria e Lombardia mostrano progressi significativi. Emilia-Romagna, Piemonte e Provincia autonoma di Bolzano migliorano pur restando sotto la soglia dell’80%. Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Provincia autonoma di Trento registrano invece un peggioramento rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

In cinque Regioni la percentuale di prime visite erogate entro i tempi resta inferiore al 70%, sebbene in Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Umbria emergano segnali di recupero. Per gli esami diagnostici, dieci Regioni confermano valori superiori all’80%. Anche in questo ambito Liguria e Lombardia migliorano in maniera significativa, mentre il Friuli-Venezia Giulia passa dal 76,1% all’80,4%.

Quattro Regioni, pur mantenendo percentuali del rispetto dei tempi inferiori al 80%, presentano comunque miglioramenti (P.A. Trento, Puglia, Sardegna, Umbria). Altre però, che avevano percentuali inferiori al 80%, presentano peggioramenti rispetto al 2025, come Abruzzo, Sicilia e Valle d’Aosta.

Agenas segnala criticità anche nell’appropriatezza dell’attribuzione delle classi di priorità in fase di prescrizione, con percentuali estremamente differenziate. In particolare, la percentuale di prescrizioni in classe P (programmabile entro 120 gg) è molto elevata in Basilicata (87,7%), Molise (75,1%), Calabria (69,7%) e Campania (84,4%).

Questo condiziona anche le percentuali di rispetto dei tempi di garanzia, incidendo sui volumi delle prenotazioni nelle diverse classi.

Liste d’attesa: “Nessuna sfida è impossibile”

Se Schillaci di recente ha sottolineato che “molti mi avevanosconsigliato di affrontare un tema così ostico come quello delle liste di attesa”, per Tanese il bicchiere è mezzo pieno. “Naturalmente resta ancora molta strada da percorrere, ma oggi disponiamo di strumenti che non avevamo e di un piano di azione chiaro. Nessuna sfida è impossibile se affrontata con metodo, organizzazione e capacità di misurare i risultati”, assicura il manager.

La Piattaforma nazionale liste d’attesa “fornisce una base informativa fondamentale, e la amplieremo nel tempo inserendo altre prestazioni: abbiamo costruito un sistema basato su dati che prima non erano disponibili in modo così sistematico e questo ci consente di agire in modo più mirato e tempestivo”, conclude il Dg.