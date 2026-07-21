Mar Rosso, gli Houthi bloccano lo Stretto Bab el-Mandeb. Trump minaccia: “Ce ne occuperemo”

Dopo mesi di tensioni e blocchi nello Stretto di Hormuz che hanno condizionato e stanno condizionando l’economia mondiale, ora c’è un nuovo nodo marittimo all’attenzione delle compagnie di navigazione: lo Stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di avere costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. A riportarlo è l’agenzia di stampa Saba, gestita dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, secondo cui appunto sei navi nel Mar Rosso sono state costrette a cambiare rotta dopo avere ricevuto avvertimenti dagli Houthi.

La dichiarazione giunge all’indomani dell’annuncio da parte del gruppo di un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita. Il blocco navale dell’Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte, che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. Con lo Stretto di Hormuz bloccato, finora l’Arabia Saudita ha fatto affidamento su un oleodotto che arriva fino al Mar Rosso per convogliare sul mercato milioni di barili di petrolio.

“Alle navi è vietato imbarcare o sbarcare merci presso qualsiasi porto saudita”, hanno ordinato gli Houthi. “Raccomandiamo vivamente alla vostra società di adottare la dovuta diligenza e la massima cautela in tutte le operazioni. Qualsiasi attività di questo tipo esporrebbe le navi inadempienti a sanzioni”, hanno dichiarato gli Houthi, aggiungendo che le navi potrebbero diventare “bersaglio di attacchi in qualsiasi luogo”. Lunedì i ribelli Houthi hanno avvertito le compagnie di spedizioni internazionali di evitare il transito nello Stretto di Bab el-Mandeb, la porta d’accesso al Mar Rosso all’estremità meridionale della Penisola Arabica.

Trump: “Se Houthi bloccheranno Mar Rosso ce ne occuperemo”

Il blocco del Mar Rosso da parte degli Houthi dello Yemen “non è ancora successo” e nel caso gli Usa se ne occuperanno. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto quanto sia preoccupato per un possibile blocco del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, che aprirebbe un nuovo fronte. “Finora non è successo, potrebbe succedere ma noi ci occupiamo delle cose. Se dovesse succedere qualcosa del genere ce ne occuperemo”, ha risposto Trump. E ancora: “Lo abbiamo fatto in passato con gli Houthi e non sentiamo di loro da un po’, da quando abbiamo fatto circa 45 giorni di azioni potenti contro gli Houthi”.