Tour de France 2026, Evenepoel vince 16esima tappa

Uno stratosferico Remco Evenepoel ha vinto la 16esima tappa del Tour de France 2026, la cronometro di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha dominato la prova chiudendo con il tempo di 32’19″33.

Alle sue spalle la maglia gialla Tadej Pogacar dell’UAE Emirates XRG staccato di +0.28″. Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek a +1’04”. Seguono i due giovani Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a +1’16”, e Isaac Del Toro (UAE Emirates XRG), a +1’21”. Ottima la prova dell’italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), sesto a +1’42” ma a lungo in testa alla corsa.

Remco Evenepoel nella cronometro odierna (AP Photo/Thibault Camus)

Da segnalare una brutta caduta per il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull, che è scivolato in curva andando a sbattere la spalla contro un marciapiede, mentre stava disputando un’ottima frazione. Lipowitz è stato costretto al ritiro.

Pogacar resta in giallo

Tadej Pogacar nella cronometro odierna (AP Photo/Thibault Camus)

Nella stessa curva ha rischiato una clamorosa caduta anche Pogacar. Per Evenepoel è la seconda vittoria di tappa consecutiva al Tour, la terza in carriera a cronometro. Nella classifica generale, Pogacar mantiene un vantaggio di +4’32” su Evenepoel e di 6’51” su Del Toro. Domani è in programma la tappa numero 17, da Chambery a Voiron di 174.7 km, su un percorso in pianura preludio del trittico alpino che deciderà questa edizione della Grand Boucle.

Evenepoel: “Incredibile vincere due tappe di fila”

“È fantastico, davvero una bella cronometro. C’era tutta la mia famiglia, poi oggi è il giorno della festa nazionale Belga”. Così Remco Evenepoel commenta a caldo la vittoria nella cronometro della 17esima tappa del Tour de France. “Mi dispiace per la caduta di Lipowitz, spero non sia troppo grave. Io sono davvero felice di questa performance, è incredibile vincere due tappe di fila al Tour”, ha aggiunto il belga alla tv francese.