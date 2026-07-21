Anthony Taylor si ritira, l’arbitro “incubo” dei tifosi romanisti: “Troppa pressione, è il momento di farsi da parte”

Fischietto e cartellini in soffitta per Anthony Taylor, 47enne arbitro inglese di lungo corso noto in Italia per aver diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia del 2023 con una serie di decisioni discutibili e fortemente contestate dai tifosi giallorossi e da Josè Mourinho, ai tempi mister dei capitolini. Al punto che, dopo il match, il tecnico portoghese si presentò nel parcheggio sotterraneo della Puskas Arena di Budapest, apostrofando Taylor come una “fot..ta disgrazia” e criticando anche il designatore Uefa, Roberto Rosetti.

Taylor ha deciso di ritirarsi, motivando così la sua scelta: “Arbitrare ai massimi livelli è stato un immenso privilegio, ma la pressione è intensa e l’attenzione costante. È giunto il momento di farmi da parte e guardare avanti verso il prossimo capitolo della mia carriera”.

Le proteste dei giocatori della Roma con l’arbitro Anthony Taylor durante la finale di Europa League contro il Siviglia nel 2023 (AP Photo/Petr David Josek)

La carriera di Anthony Taylor

Dopo una carriera durata più di vent’anni e conclusa con 831 gare dirette, Anthony Taylor chiude il proprio percorso dopo aver collezionato 668 designazioni nel calcio professionistico britannico. Nel corso delle sue 16 stagioni in Premier League ha arbitrato 432 incontri del massimo campionato inglese, oltre a essere scelto per le principali finali nazionali: due FA Cup, disputate nel 2017 e nel 2020, la finale di Coppa di Lega e quella del Community Shield nel 2015, senza dimenticare l’ultimo atto dei playoff di Championship del 2018.

Anche sul piano internazionale il suo curriculum è stato di altissimo livello. Presente per 14 anni nell’elenco degli arbitri FIFA, Taylor ha diretto 163 partite tra competizioni europee e mondiali. Nel corso della carriera ha preso parte a due Coppe del Mondo, nel 2022 e nel 2026, a due Campionati Europei, nelle edizioni del 2020 e del 2024, e a due Mondiali per Club. Tra gli appuntamenti più prestigiosi affidatigli figurano la Supercoppa UEFA del 2020, la finale di Nations League del 2021, la finale di Europa League del 2023, che vide protagonista anche la Roma, e la semifinale di Champions League del 2024. L’ultima direzione della sua carriera è arrivata negli Stati Uniti, in occasione dell’ottavo di finale del Mondiale tra Spagna e Portogallo.