Home > Salute > Sanità > Dipendenze, nasce il numero unico dell’Iss: è anonimo e gratuito

Un unico numero verde per tutte le dipendenze: da oggi i servizi telefonici dell’Istituto superiore di sanità dedicati a droghe, fumo, alcol, gioco d’azzardo e doping confluiscono nell’800940789, nuovo numero unico nazionale pensato per semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi di supporto.

Il progetto dell’Iss

Il progetto, realizzato grazie al finanziamento del Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, è gratuito, anonimo e accessibile sia da telefono fisso sia da cellulare. Attraverso una voce guida chi chiama potrà essere indirizzato all’ambito di interesse e parlare con counselor specializzati, formati sulle diverse forme di dipendenza.

“Con questa iniziativa l’Istituto superiore di sanità rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto accessibile, gratuito e competente per accompagnare le persone verso percorsi di supporto e di cura quando necessario”, dichiara il presidente dell’Istituto superiore di sanità Rocco Bellantone.

Per Simona Pichini, direttrice del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss, “l’adozione di un numero unico consentirà una risposta più efficiente, una maggiore chiarezza nella comunicazione e un accesso più rapido alle risorse disponibili sul territorio”.

La novità per le dipendenze da Internet

La novità non riguarda soltanto l’unificazione dei servizi esistenti. Ai cinque storici telefoni verdi si aggiunge infatti una sesta linea specialistica dedicata alle dipendenze da Internet e nuove tecnologie, un fenomeno in crescita soprattutto tra giovani e adolescenti.

“La crescente diffusione delle tecnologie digitali e il loro impatto sulla vita quotidiana rendono sempre più necessario disporre di strumenti dedicati di ascolto, informazione e supporto”, sottolinea Adele Minutillo del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss.

Il nuovo servizio è rivolto non solo ai ragazzi ma anche a famiglie, insegnanti, operatori sanitari e socioeducativi, con l’obiettivo di offrire orientamento, consulenza e informazioni basate sulle evidenze scientifiche e di intercettare precocemente eventuali situazioni di rischio.

Il numero verde 800940789 è attivo dal lunedì al venerdì e si avvale di un’équipe composta da psicologi, ricercatori e professionisti esperti nel campo delle dipendenze. Restano comunque operativi anche i singoli telefoni verdi già esistenti, compreso quello dedicato alla lotta al fumo riportato sui pacchetti di sigarette.

A supporto del servizio sono disponibili inoltre le piattaforme online ‘ZeroSostanze’ e ‘Benessere in Rete’, che raccolgono informazioni validate scientificamente, materiali informativi e censimenti delle strutture presenti sul territorio per la presa in carico delle dipendenze da sostanze e da tecnologie digitali.