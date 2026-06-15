Ebola: l’allarme di Msf a un mese dall’inizio dell’epidemia

Il tempo per agire contro Ebola si sta riducendo, il punto dalla RDC e le maggiori criticità

“A un mese dall’inizio dell’epidemia, la diffusione dell’Ebola sta superando gli sforzi di risposta”. Lo afferma Kate White, coordinatrice medica d’emergenza di Medici senza frontiere (Msf) nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie congolesi hanno ufficialmente riportato oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Tuttavia per Msf questi dati rappresentano solo una parte della situazione reale. “Nessuno conosce la reale dimensione dell’epidemia né sa esattamente dove la malattia si stia diffondendo nel Paese”, aggiunge Kate White. Tra le criticità, la carenza dei kit per i test diagnostici.

La punta dell’iceberg e le aree più colpite

“Quello che sappiamo è che la maggior parte dei centri di trattamento nella provincia dell’Ituri è sovraccarica; molti dei nostri pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia e la maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza”. Nella disattenzione del mondo occidentale, Ebola si sta diffondendo nelle province orientali dell’Ituri, del Nord Kivu e del Sud Kivu, con l’Ituri che registra quasi il 95% dei casi.

Nel frattempo la risposta, guidata dal ministero della Salute congolese e sostenuta da diversi partner internazionali è in fase di implementazione nelle aree colpite. Tuttavia l’insicurezza legata ai conflitti in corso nell’area rende difficile raggiungere alcune comunità e, anche nelle zone più stabili, gli sforzi per individuare i casi, testare i pazienti, identificare i contatti e monitorare la trasmissione rimangono insufficienti. Nella vicina Uganda, le autorità sanitarie hanno inoltre segnalato 19 casi confermati.

I punti deboli della risposta ad Ebola

“I test diagnostici restano una delle principali debolezze della risposta, nonostante i recenti miglioramenti nella capacità di laboratorio e l’arrivo di centinaia di kit mobili per i test nell’est della RDC, specifici per il virus Bundibugyo” spiega White. “Molte comunità, soprattutto quelle colpite da una situazione di insicurezza persistente, hanno ancora un accesso limitato a questi kit, mentre i centri di trattamento continuano a subire ritardi significativi nel ricevere i risultati di laboratorio. Senza test più rapidi e facilmente disponibili, sarà difficile individuare i casi con sufficiente anticipo da contenere l’epidemia”.

Milioni di persone nelle aree colpite vivono già da decenni in condizioni di conflitto attivo, sfollamenti ripetuti, carenze croniche nell’assistenza sanitaria e una risposta umanitaria limitata. Queste condizioni, ribadiscono da Msf, ostacolano gravemente gli sforzi di risposta e creano un ambiente favorevole alla diffusione della malattia.

Se i sanitari fanno paura

Nell’Ituri si segnala un clima di paura e sfiducia tra le comunità, alcune delle quali guardano con sospetto l’improvviso arrivo delle équipe di risposta all’Ebola. “Avviare attività e spiegare la malattia non basta per costruire la fiducia delle comunità: è necessario ascoltare le preoccupazioni delle persone e coinvolgere le comunità”, chiarisce Frederic Lai Manantsoa, coordinatore delle emergenze di Msf nella Repubblica Democratica del Congo. Per molte comunità l’epidemia di Ebola rappresenta solo una delle numerose emergenze sanitarie che da anni ricevono risposte inadeguate. Mantenere l’accesso alle cure ordinarie è importante tanto quanto controllare l’epidemia stessa per salvare vite umane.

I bisogni sanitari di una regione dilaniata da conflitti e povertà

“Le donne in gravidanza hanno ancora bisogno di assistenza per la maternità, i bambini devono continuare a ricevere le vaccinazioni e i pazienti necessitano di cure per malaria e colera” sottolinea White. “Garantire l’accesso ai servizi sanitari di routine contribuisce inoltre a rafforzare il monitoraggio dell’Ebola all’interno delle comunità”.

Nel Nord Kivu esiste un solo laboratorio in grado di analizzare i campioni di sangue, e l’elaborazione richiede diversi giorni. Poiché non esiste un sistema automatizzato per la trasmissione dei risultati alle strutture sanitarie, talvolta può volerci quasi una settimana per riceverli.

Il tempo stringe

Msf sta inviando équipe nelle aree più remote e insicure per rafforzare le capacità di individuazione dei casi e di risposta nei luoghi da cui sono giunte segnalazioni. “Questa epidemia può ancora essere tenuta sotto controllo, ma il tempo a disposizione per agire si sta riducendo”, conclude Lai Manantsoa.