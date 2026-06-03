Prestazioni dell’igienista dentale solo in presenza dell’odontoiatra: la sentenza

L’igienista dentale non può aprire un studio professionale in autonomia: le sue prestazioni vanno effettuate in presenza dell’odontoiatra. Lo certifica una sentenza del Tar delle Marche, che ha dichiarato improcedibile il ricorso della Federazione nazionale degli ordini Tsrm e Pstrp contro Regione Marche e Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurgi e degli odontoiatri.

La sentenza n.752 del 1 giugno scorso, quindi, non si discosta da quella del Consiglio di Stato del 9 marzo 2020, secondo cui “è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’igienista dentale e quella del medico odontoiatra”, chiarisce Andrea Senna, presidente della Cao, la Commissione albo odontoiatri.

Una compresenza che è “a tutela della salute del paziente: il medico, qualora presente, può intervenire prontamente in casi di urgenza o necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell’autonomia tra le due figure”, aggiunge Senna.

I giudici hanno inoltre riconosciuto agli odontoiatri la possibilità di svolgere prestazioni di igiene orale, senza che questo determini un’erosione del ruolo degli igienisti dentali. Per la Corte vale il principio del ‘più contiene il meno’: sarebbe infatti “incomprensibile e paradossale escludere la possibilità per il medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario”, conclude il presidente della Cao.