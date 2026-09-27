Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva: migliorano le condizioni

L’ex attaccante di Roma, Juventus e Inter è stato operato in Argentina per un versamento pleurico. La famiglia: “Sta bene ed è lucido”.

Migliorano le condizioni di Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato in terapia intensiva in un ospedale nella periferia di Buenos Aires.

L’ex calciatore argentino, naturalizzato italiano, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un versamento pleurico e si trova ora sotto stretta osservazione presso l’ospedale Lavallol.

La famiglia: “Sta bene ed è lucido”

A fornire un aggiornamento sulle condizioni di Osvaldo è stata la sua famiglia, che ha riferito al quotidiano argentino Clarín: “Sta bene ed è lucido”.

Il quadro clinico sarebbe dunque in miglioramento, anche se l’ex calciatore resta ricoverato in terapia intensiva e continua a essere monitorato attentamente dai medici.

Gli accertamenti dopo l’intervento

Il prossimo obiettivo indicato dai sanitari è la stabilizzazione delle funzioni respiratorie. Nelle prossime ore sono inoltre previsti ulteriori controlli per valutare l’evoluzione del quadro clinico, tra cui esami radiologici e analisi del sangue.

Osvaldo, 40 anni, ha avuto una lunga carriera tra Italia e Argentina, vestendo tra le altre le maglie di Roma, Juventus e Inter. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale italiana.