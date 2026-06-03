Bambini e malattie gastriche, il peso della sanità diseguale

Le famiglie dei bambini affetti da malattie gastroenterologiche complesse sono spesso costrette a spostarsi fuori regione per accedere alle cure, trovandosi davanti a un percorso assistenziale disomogeneo sul territorio nazionale. A rilevarlo è la consultazione promossa dalla Sigenp, la Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, e rivolta a 16 associazioni di pazienti.

Sigenp Family

Il sondaggio rientra tra le attività collegate a Sigenp Family, il progetto nato per creare un collegamento diretto tra la comunità clinica e le famiglie, offrire informazioni affidabili e costruire una collaborazione strutturata con le associazioni dei pazienti.

Le differenze regionali

Il 69% degli intervistati definisce variabile tra le regioni l’accesso ai centri specialistici, mentre risulta difficoltoso al 31% del campione. La prima barriera, per l’85%, è rappresentata dalle differenze regionali, seguite dalla distanza dal centro di riferimento (69%) e dai costi logistici (46%).

Le principali criticità per i bambini

Poi c’è l’impatto economico e organizzativo degli spostamenti, che il 77% dei rispondenti giudica elevato. Capitolo tempi di attesa: una famiglia su 4 aspetta oltre tre mesi per la prima visita specialistica. Solo l’8% dei centri, inoltre, offre un percorso multidisciplinare adeguato.

Il 92% delle associazioni segnala una transizione verso i centri per adulti non strutturata o solo parzialmente strutturato. Giudicata positivamente, invece, la comunicazione con gli specialisti, giudicata chiara o abbastanza chiara dal 100% degli intervistati.

Favorire il dialogo con le famiglie

“La consultazione con le associazioni evidenzia alcune criticità ancora presenti nei percorsi di cura, legate in particolare alle differenze territoriali e alla necessità di rafforzare multidisciplinarietà e continuità assistenziale”, sottolinea la presidente di Sigenp Antonella Diamanti. “Il progetto Sigenp Family – aggiunge – si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di favorire ascolto, dialogo e collaborazione con le famiglie”.