Trapianto del menisco: da Bari nuove speranze per gli sportivi

Un trapianto del menisco da donatore apre nuove prospettive per il trattamento delle lesioni gravi, soprattutto nei pazienti giovani e negli atleti. A eseguire la procedura è stata l’unità operativa di Ortopedia del Policlinico di Bari, diretta da Giuseppe Solarino.

La storia clinica della paziente

La paziente è una judoka professionista, con alle spalle una storia clinica complessa. L’atleta era infatti già stata sottoposta in passato alla ricostruzione del crociato anteriore e del legamento collaterale laterale, oltre a una meniscectomia totale, causa di dolore persistente e di un progressivo sovraccarico articolare del ginocchio.

Il trapianto del menisco

“Il trapianto del menisco rappresenta una procedura altamente specialistica che consente di ripristinare la funzione biomeccanica del ginocchio”, spiega il chirurgo ortopedico Lorenzo Moretti, che ha realizzato l’intervento insieme al collega Danilo Cassano.

La tecnica utilizzata ha previsto “l’impianto di un menisco proveniente da donatore senza l’utilizzo di plug ossei”, prosegue il chirurgo. “Il trapianto è stato stabilizzato attraverso una serie di suture capsulo-meniscali e radiali, che permettono di ottenere un ancoraggio stabile del graft e una corretta integrazione con le strutture articolari del ginocchio”.

Gli interventi chirurgici in Italia

Sono circa 100mila gli interventi chirurgici per lesioni del menisco eseguiti ogni anno in Italia. Il trapianto rappresenta invece una procedura specialistica che viene eseguita solo in alcuni centri ortopedici con esperienza nella chirurgia del ginocchio. Un’operazione riservata a casi clinici selezionati, come gli sportivi che hanno subito l’esportazione completa del menisco e che quindi rischiano nel tempo un deterioramento precoce dell’articolazione.

“La clinica ortopedica del Policlinico di Bari si conferma uno dei centri italiani di riferimento nell’applicazione delle più avanzate tecnologie biomediche”, dichiara Solarino. “Questo risultato dimostra il costante impegno nella chirurgia sostitutiva protesica in ortopedia e ricostruttivo-rigenerativa in traumatologia dello sport”.