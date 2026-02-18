Tumore al colon asportato a 96 anni: l’intervento nel Lazio

Asportazione completa del tumore del colon su un signore di 96 anni: l’intervento è stato eseguito agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Il paziente si era presentato al pronto soccorso con forti dolori addominali, nausea, vomito e alvo chiuso da giorni. Dagli accertamenti radiologici è emersa una voluminosa massa stenosante del colon sinistro: il quadro clinico richiedeva un intervento chirurgico urgente.

L’équipe di Chirurgia generale – diretta da Massimo Cappelli, con Saverio Cerasari e Anna Guida – ha eseguito una decompressione colica con confezionamento di storpia temporanea, consentendo così la stabilizzazione del paziente.

Nonostante l’età avanzata e la valutazione oncologica non orientata a trattamenti chemioterapici, le buone condizioni generali e la determinazione del paziente hanno portato l’équipe, dopo attenta valutazione multidisciplinare, a programmare un intervento radicale.

Cappelli, insieme a Cerasari e Stefano Brun, ha quindi eseguito un’emicolectomia sinistra con asportazione completa del tumore e chiusura della stomia. Un intervento tecnicamente complesso per la vicinanza della lesione alla milza, che si è concluso con la preservazione dell’organo. Dopo una settimana di ricovero, il paziente è stato dimesso in buone condizioni generali, fanno sapere dall’ospedale.

Fondamentale, per la gestione di situazioni così complesse, è l’approccio multidisciplinare che vede il coinvolgimento di chirurghi, anestesisti, radiologi, oncologi, gastroenterologi endoscopici e tutto il personale sanitario.