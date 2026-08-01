Sonno addio per colpa dello stress sul lavoro, il caso degli over 50

I disturbi del sonno tra i lavoratori over 50 sono molto più diffusi di quanto si ritenesse finora e sono spesso legati allo stress lavorativo e allo scarso equilibrio tra vita privata e professionale. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Edimburgo, che ha monitorato per un anno 45 lavoratori tra i 50 e i 66 anni, raccogliendo oltre 5.200 giorni di dati da device indossabili e quasi 1.900 autovalutazioni.

Il sonno degli over 50

I ricercatori hanno rilevato che quasi il 70% dei partecipanti presentava problemi del sonno persistenti e clinicamente significativi, mentre il 90% ha sperimentato frequenti risvegli notturni, pur dormendo in media tra le 6,5 e le 8 ore per notte. Secondo gli autori è quindi la qualità del sonno, più che la sua durata, a incidere sul benessere.

“Dopo anni trascorsi ad analizzare dati di pazienti con disturbi clinici del sonno e della salute mentale, sono rimasto sinceramente sorpreso dall’entità dei problemi del sonno riscontrati in questo gruppo, che non aveva alcuna diagnosi”, sottolinea Athanasios Tsanas, professore di Digital health e data science dell’Università di Edimburgo. “Le nostre analisi dimostrano chiaramente che molti di questi problemi di sonno e benessere sono legati al lavoro e che il benessere complessivo dipende in larga misura dal mantenimento di un equilibrio stabile tra vita privata e professionale”.

L’influenza del lavoro sul sonno

“Sapevamo già che il sonno può influenzare il lavoro e che il lavoro può influenzare il sonno, ma siamo rimasti sorpresi dalla misura in cui i partecipanti al nostro studio, che non presentavano patologie cliniche, faticavano a dormire”, ammette Belinda Steffan, chancellor’s bellow della Business school dell’Università di Edimburgo.

Secondo la ricercatrice, oltre ai fattori legati all’età, come menopausa e invecchiamento, incidono anche lo stress economico, quello dovuto all’assistenza ai familiari e lo stress lavorativo. “Il nostro studio evidenzia che il sonno è una questione di salute e benessere sul lavoro. Le organizzazioni dovrebbero considerare l’impatto sui dipendenti dei problemi del sonno legati al lavoro”.