Università Cattolica, Gallucci Calabrese nuovo direttore generale

Carlo Maria Gallucci Calabrese è il nuovo direttore generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La nomina è stata approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 luglio, su proposta della rettrice Elena Beccalli, e diventerà effettiva dal 1° settembre.

Professore all’Esade Business School dell’Università Ramon Llull di Barcellona, Gallucci Calabrese arriva all’Università Cattolica dopo una lunga esperienza nel mondo manageriale e accademico internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità all’interno di Esade e dell’Università Ramon Llull, tra cui quello di prorettore per le alleanze strategiche internazionali, contribuendo al processo di internazionalizzazione dell’ateneo e sviluppando una rete di relazioni con università e istituzioni accademiche a livello globale. Ha inoltre ricoperto ruoli nelle reti di università cattoliche Fuce, Fiuc e Sacru.

La nomina conclude il percorso di selezione avviato nel marzo 2026 dagli organi direttivi dell’ateneo per individuare il successore alla direzione generale. Secondo l’Università, la scelta è ricaduta sul profilo ritenuto più adatto a rafforzare il posizionamento internazionale dell‘istituzione e ad accompagnare le sfide previste dal Piano strategico 2026-2028 e dal prossimo processo di accreditamento.

La rettrice Elena Beccalli, a nome della comunità universitaria, ha rivolto al nuovo direttore generale “gli auguri di buon lavoro in relazione al prestigioso e decisivo ruolo al quale è chiamato, tenuto anche conto delle sfide che attendono l’Ateneo. Con tale importante determinazione organizzativa si sono definitivamente poste le fondamenta per l’auspicato successo dell’ambizioso Piano strategico 2026-2028 della nostra Università, frutto di un processo di elaborazione anch’esso partecipato e innovativo”.

“È per me un grande onore assumere la direzione generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore perché è un Ateneo con un grandissimo potenziale di crescita qualitativa e quantitativa, e perché condivido la sua mission, la sua vision e i suoi valori”, ha dichiarato Gallucci Calabrese.

“Per me la priorità è sempre mettermi al servizio delle persone, che sono il valore reale di ogni organizzazione. La capacità tecnica che ho riscontrato è molto importante, però quello che mi ha colpito di più è la grande qualità umana che ho riscontrato in tutte le persone con le quali ho parlato, indipendentemente dal loro ruolo e dalla loro gerarchia. Spero sinceramente – conclude – di poter contribuire alla crescita personale e professionale di tutti loro”.