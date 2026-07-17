Cina: ginnastica e piccoli lavori, i robot umanoidi aprono Conferenza mondiale su AI

(LaPresse) I robot umanoidi si sono rivelati l’attrazione principale nella giornata di apertura della Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale (WAIC) 2026, tenutasi venerdì 17 luglio. Balli, esercizi fisici e anche piccoli lavori manuali e robot hanno conquistato l’attenzione dei presenti. L’evento mette in luce il rapido impegno della Cina nel trasformare i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale in macchine in grado di lavorare al fianco delle persone nelle fabbriche, nelle case e negli spazi pubblici.