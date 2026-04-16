Scoperto il segreto della felicità. E il piacere non basta

L’autonomia e la libertà di fare le proprie scelte hanno un peso importante sulla bilancia della felicità: la ricerca.

Se non riesci a sentirti davvero soddisfatto, forse è perché la ricetta per la felicità è più complessa di quanto si creda. Non bastano i soldi, ma nemmeno il piacere o un’esistenza piena. Un nuovo studio della Simon Fraser University suggerisce che il segreto della felicità sia la libertà. Ci credereste? I ricercatori hanno scoperto che, sebbene emozioni positive e piacere siano importanti, l’autonomia e la libertà di fare le proprie scelte hanno un peso maggiore.

Oltre il sorriso

“Le persone non sono semplicemente edoniste”, sintetizza Jason Payne, ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di Psicologia. “Quando ci si ferma a riflettere sulla propria vita, le persone sembrano chiedersi non solo ‘mi sento bene?’, ma anche ‘sono libero?’”. D’altra parte svelare il segreto della felicità è un’impresa che va avanti da tempo immemorabile.

Di solito gli elementi chiave chiamati in causa sono due: sentirsi bene (esperienze affettive, più piacere e meno dolore) e un’esistenza appagante (buone relazioni, competenza, autonomia e crescita personale).

L’indagine sulla felicità

Ora questo nuovo studio, pubblicato sul ‘Journal of Positive Psychology’, ha cercato di mettere alla prova queste due scuole di pensiero intervistando oltre 1.200 adulti provenienti da Canada e Regno Unito. L’indagine ha misurato le emozioni positive e negative dei partecipanti, il loro livello di soddisfazione di vita e tre tratti psicologici: autonomia – la sensazione di essere liberi di fare scelte; competenza – la sensazione di essere efficaci e capaci; relazionalità – la sensazione di essere vicini e connessi agli altri.

I ricercatori hanno poi utilizzato modelli statistici avanzati per determinare cosa influenza la soddisfazione delle persone.

I risultati

Come prevedibile, le emozioni positive e negative si sono rivelate forti indicatori di felicità. Tuttavia l’autonomia – la sensazione di essere liberi di fare le proprie scelte – è risultata un indicatore migliore.

“Coloro che si sentivano più autonomi erano più soddisfatti della propria vita”, afferma Payne. “L’autonomia è stato l’unico bisogno psicologico che sembra contribuire in modo significativo, e che le sole emozioni non sono riuscite a spiegare”.

Le conseguenze per lavoro e società

Oltre a mettere in discussione le convinzioni sulla felicità, i risultati hanno anche implicazioni pratiche per il mondo del lavoro e per le politiche pubbliche, sottolinea Payne.

“I programmi e gli interventi mirati a migliorare il benessere” di cittadini o dipendenti “possono avere successo, ma se limitano le scelte delle persone alla fine potrebbero rivelarsi controproducenti”, afferma chiamando in causa l’obbligo di mascherina durante la pandemia. “Una scelta fatta per il bene pubblico, ma il fatto che fosse obbligatoria forse spiega alcune delle reazioni negative: ha inciso sul senso di autonomia delle persone”, conclude.