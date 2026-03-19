World Happiness Report, la Finlandia è il Paese più felice al mondo: ecco perché dipende dall’uso dei social

L’uso intenso dei social media contribuisce a un netto calo del benessere tra i giovani, con effetti particolarmente preoccupanti nelle ragazze adolescenti nei Paesi anglofoni e nell’Europa occidentale. E’ quanto emerge dal World Happiness Report 2026, rapporto annuale che misura il livello di felicità e benessere nei diversi Paesi del mondo. Il rapporto annuale, pubblicato dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford, ha inoltre rilevato che la Finlandia è il Paese più felice al mondo per il nono anno consecutivo. Altri Paesi nordici come Islanda, Danimarca, Svezia e Norvegia si sono classificati tra i primi 10. Tuttavia, il rapporto evidenzia come le valutazioni della qualità della vita tra gli under 25 negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda siano diminuite nell’ultimo decennio, suggerendo che le lunghe ore trascorse a scorrere i social media siano un fattore chiave di questa tendenza.